Mesmo visitante, Flamengo entra no Beira-Rio com todas as honras de favorito

Inter recebe o Flamengo nesta quarta-feira (29). Jefferson Botega / Agencia RBS

Logo mais nesta quarta-feira (29), no Beira-Rio, o Inter, cheio de dificuldades, recebe o Flamengo, que está briga pelo título, tem muito mais qualidade e entra em campo com todas as honras de favorito, mesmo na condição de visitante.

Uma parada das mais complicadas, que vai exigir inteligência, boas escolhas e até uma dose de sorte do técnico Paulo Pezzolano para o Colorado conseguir pontuar e tentar seguir fora da zona de rebaixamento.

Perguntinha

O Inter vai insistir com três zagueiros?