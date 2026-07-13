Mesmo sem grana, Inter precisa contratar

Os homens que cuidam da vida do Colorado não podem contratar apostas. Renan Mattos / Agencia RBS

É hora da criatividade.

Bem pertinho da zona da morte, com um time esforçado e pouco competitivo, o Inter, mesmo sem grana para investir, precisa encontrar uma saída e contratar um ou dois jogadores que façam a diferença, se não quiser sofrer no Brasileirão.

Os homens que cuidam da vida do Colorado não podem contratar apostas, sob o risco de perder pontos e mais pontos, cair na malha do Z-4 e deixar o seu sofrido torcedor com os cabelos em pé, como aconteceu em 2025.