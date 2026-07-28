 Inter sofreu nada menos do que nove gols em quatro jogos

Anthoni vem atuando no lugar de Rochet, que está no DM. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

É só um dos motivos.

Nos últimos quatro jogos, com derrotas para Vitória, Bragantino, Cruzeiro e Athletico-PR, o Inter sofreu nada menos do que nove gols e marcou somente dois, o que explica a qualidade do time e o péssimo lugar na tabela.

Tomara que nos próximos compromissos, o técnico Paulo Pezzolano consiga encontrar um jeito de equilibrar o seu time para estancar os fracassos para a busca de resultados positivos e fuga das proximidades da zona da morte.

Perguntinha

Qual será o público de quarta-feira (29) no Beira-Rio?