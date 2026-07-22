Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Dificuldades
Opinião

Inter precisa aumentar as opções do técnico Paulo Pezzolano

Sem dinheiro e sem crédito, Colorado precisa apurar o passo e usar a criatividade para reforçar o time

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Adroaldo Guerra Filho

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS