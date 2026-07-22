Inter precisa aumentar as opções do técnico Paulo Pezzolano

Segue a dificuldade.
Os dias estão passando e o Inter não consegue resolver um problema que não é nada pequeno para quem precisa de resultados para deixar de correr riscos com um possível rebaixamento, como aconteceu em 2025.
Sem dinheiro, sem crédito, o Colorado precisa apurar o passo, usar a criatividade, para solucionar o assunto, e aumentar as opções do técnico Paulo Pezzolano, além de diminuir a ansiedade do seu torcedor.
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