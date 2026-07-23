É só questão de tempo.
Com a pouca qualidade que tem, jogando para ganhar quando deveria jogar para não perder, o Inter deve começar a frequentar a zona de rebaixamento nos seus próximos jogos — Athletico-PR (F), Flamengo (C) e Palmeiras (F).
Se continuar com a vulnerabilidade defensiva, que ficou muito claro na derrota de quarta-feira (22), contra o Cruzeiro, o time do técnico Paulo Pezzolano terá enormes dificuldades para somar pontos nestes jogos bem complicados.
Perguntinha
Quando o Inter vai anunciar o centroavante?
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