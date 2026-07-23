Inter foi derrotado em casa pelo Cruzeiro. EDU ANDRADE / FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Nada fora da curva.

Do mesmo jeito que estava antes da Copa, o Inter deu outra demonstração de que tem pouca qualidade, perdeu para o Cruzeiro, por 2 a 1, dentro do Beira-Rio, e deu um importante passo para frequentar a zona de rebaixamento do Brasileirão.

Uma derrota com a assinatura do técnico Paulo Pezzolano, que inventou esquema novo, escalou um time que tentou atacar e ainda teve o castigo de ver o seu time jogar com um a menos durante boa parte do segundo tempo.