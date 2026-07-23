Nada fora da curva.
Do mesmo jeito que estava antes da Copa, o Inter deu outra demonstração de que tem pouca qualidade, perdeu para o Cruzeiro, por 2 a 1, dentro do Beira-Rio, e deu um importante passo para frequentar a zona de rebaixamento do Brasileirão.
Uma derrota com a assinatura do técnico Paulo Pezzolano, que inventou esquema novo, escalou um time que tentou atacar e ainda teve o castigo de ver o seu time jogar com um a menos durante boa parte do segundo tempo.
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