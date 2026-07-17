Inter demora para resolver seu principal problema

Álex Arce é um dos nomes cogitados para ser centroavante. Independiente Rivadavia / Divulgação

Está demorado. Os dias estão passando e o Inter continua sem resolver o seu maior problema para a retomada do Brasileirão: a contratação de um centroavante, um goleador, para tentar buscar os pontos que tanto necessita.

Pelo que se sabe, os nomes pretendidos estão sendo monitorados, mas tudo ainda depende do preço, das condições de contrato, da boa vontade dos empresários e, principalmente, da coragem dos dirigentes na difícil missão.