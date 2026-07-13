Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Reforços
Opinião

Grêmio trabalha para dar um fim neste fantasma chamado rebaixamento

Tricolor busca um grupo mais qualificado para tentar sair do péssimo lugar da tabela 

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Adroaldo Guerra Filho

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