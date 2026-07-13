Grêmio trabalha para dar um fim neste fantasma chamado rebaixamento

Vem mais gente.
Na surdina, como manda o cardápio, o Grêmio trabalha para buscar reforços e ficar com um grupo mais qualificado para tentar sair do péssimo lugar da tabela e dar um fim neste fantasma chamado rebaixamento.
Se tudo acontecer do jeito que está planejado, o Tricolor anuncia, em breve, um lateral-direito e um armador, posições que são importantes, estão em aberto e podem ajudar na definição de um time titular.
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