Grêmio tomou a decisão certa sobre o jogo contra o Bolívar na altitude

Não é hora de correr riscos.
Com a corda no pescoço no Brasileirão, o Grêmio vai para o jogo da noite desta quinta-feira (23), na altitude, contra o Bolívar, como se estivesse disputando um amistoso, no que faz muito bem para quem está jogando muito pouco.
Pelo acerto da decisão, o Tricolor mostra que prioriza o compromisso de domingo (26), na Arena, contra o Fluminense, quando está proibido de fracassar para se afastar com urgência das proximidades da zona de rebaixamento.
Perguntinha
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