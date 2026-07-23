Grêmio tomou a decisão certa sobre o jogo contra o Bolívar na altitude

Dodi será titular contra o Bolívar, em La Paz. Lucas Uebel / Grêmio

Não é hora de correr riscos.

Com a corda no pescoço no Brasileirão, o Grêmio vai para o jogo da noite desta quinta-feira (23), na altitude, contra o Bolívar, como se estivesse disputando um amistoso, no que faz muito bem para quem está jogando muito pouco.

Pelo acerto da decisão, o Tricolor mostra que prioriza o compromisso de domingo (26), na Arena, contra o Fluminense, quando está proibido de fracassar para se afastar com urgência das proximidades da zona de rebaixamento.

Perguntinha

Luís Castro vai dirigir o Grêmio por telefone?