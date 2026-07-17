Grêmio tem a chance de provar que pode fazer melhor no Brasileirão

Nesta sexta-feira (16), longe de casa, o Grêmio recomeça sua caminhada para se afastar da péssima posição que ocupa na tabela, quando enfrenta o qualificado Mirassol e terá a chance de provar que é capaz de fazer melhor do que fez até agora.
Um jogo muito complicado para a turma do técnico Luís Castro, contra um rival que também está mal colocado. O Mirasool precisa dos três pontos e vai exigir o máximo de um time que ainda está sob a desconfiança do seu torcedor.
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