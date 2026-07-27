Grêmio precisa melhorar para não deixar os torcedores de cabelos em pé

Em casa, com o empurrão do seu povo, o Grêmio mais uma vez deixou a desejar. Empatou com o Fluminense, somou um ponto, mas mostrou que precisa muito mais para não deixar o torcedor com os cabelos em pé.
Uma atuação apenas razoável do time do técnico Luís Castro, que segue sem fazer a turma jogar bem, teimando com uma escalação sem um armador e que impede o Tricolor de conquistar melhores resultados.
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