Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

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Grêmio precisa melhorar para não deixar os torcedores de cabelos em pé

Tricolor fez apenas uma atuação razoável contra o Fluminense, na Arena, neste domingo (26)

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Adroaldo Guerra Filho

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