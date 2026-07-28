Segue o perigo.
Apesar de ter somado um ponto no empate com o Fluminense, e de ter ganho posição na tabela, o Grêmio permanece em situação complicada e precisa, com urgência, de vitórias e, acima de tudo, de bom futebol.
Se continuar jogando um futebol capenga, com um esquema só, o Tricolor vai seguir tendo dificuldades para vencer, de sair da perigosa situação que se encontra e de deixar o seu torcedor menos preocupado.
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