Grêmio fez uma contratação de risco

Filip Krovinovic foi anunciado na segunda-feira pelo Grêmio. Hajlduk Split / Divulgação

Mais uma aposta.

Sem grana, mas com a necessidade de reforçar o elenco, o Grêmio fechou com o croata Filip Krovinovic, 30 anos, meia, que chega na Arena a pedido do técnico Luís Castro e vai assinar contrato até o final de 2028.

Se vai dar certo ou não, só Deus sabe, mas enquanto não vestir a camisa azul, preto e branca, entrar em campo, o que se pode dizer é que o Tricolor fez uma contratação de risco.