Fluminense será um osso duro de roer para o Grêmio

Não sobrou opção.
Cada dia jogando menos, na porta da zona do rebaixamento, o Grêmio recebe a visita do Fluminense, que faz boa campanha, sabe jogar fora de casa e será um osso duro de roer para a turma do técnico Luís Castro.
Apesar da dificuldade que não será pequena, o Tricolor vai precisar do apoio do seu povo, de uma jornada sem erros, se quiser somar os três pontos e começar a se afastar do perigo que não é nada pequeno.
📩 Receba as principais notícias do Grêmio direto no seu e-mail. Clique aqui e inscreva-se na newsletter do Tricolor.