Fluminense será um osso duro de roer para o Grêmio

Grêmio recebe o Flu na Arena. Omar Freitas / Agencia RBS

Não sobrou opção.

Cada dia jogando menos, na porta da zona do rebaixamento, o Grêmio recebe a visita do Fluminense, que faz boa campanha, sabe jogar fora de casa e será um osso duro de roer para a turma do técnico Luís Castro.

Apesar da dificuldade que não será pequena, o Tricolor vai precisar do apoio do seu povo, de uma jornada sem erros, se quiser somar os três pontos e começar a se afastar do perigo que não é nada pequeno.