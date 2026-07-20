Está na hora de o Grêmio ligar o modo retranqueiro

Luís Castro durante treino do Grêmio. Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

Está caindo de maduro.

Do jeito que está, com uma defensa que faz água em todos os jogos, ataque de um homem só, o Grêmio necessita se fortalecer no meio-campo, com três volantes e um armador, para ser mais confiável na busca de melhor lugar na tabela.

Leia Mais Amuzu apresenta melhora após deixar o gramado de ambulância, mas segue em observação

O Tricolor precisa mesmo é de um técnico retranqueiro, primeiro preocupado em não levar gols, depois pensar em atacar, e isso só é possível com o fim da teimosia do treinador Luís Castro, que insiste em escalar três atacantes.

📩 Receba as principais notícias do Grêmio direto no seu e-mail. Clique aqui e inscreva-se na newsletter do Tricolor.