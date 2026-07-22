Como o Grêmio precisa encarar a Sul-Americana

Castro não viajará com o Grêmio para a Bolívia. Renan Mattos / Agencia RBS

Com a corda no pescoço no Brasileirão, o Grêmio deveria enfrentar o Bolivar, na altitude, com time reserva. O time também não terá o técnico Luís Castro no banco de reservas, que não viajou por questões médicas.

A Sul-Americana virou um atrapalho nesta hora tão complicada, em que o que mais interessa é ficar longe da zona da confusão no Brasileirão. No momento, é somar pontos para sair da encrenca e acalmar o seu torcedor.