As dificuldades que o Inter vai encontrar contra o Cruzeiro

Inter de Pezzolano volta ao Brasileirão nesta quarta (22). Renan Mattos / Agencia RBS

DIFICULDADES — Não vai ser fácil.

Logo mais, no Beira-Rio, o Inter, assustado com a proximidade da zona da degola, recebe o Cruzeiro, que começou mal, reagiu e já sonha em incomodar os favoritos Flamengo e Palmeiras, num jogo dos mais complicados.

Apesar das dificuldades que não serão poucas, o Colorado precisa muito de um bom resultado para respirar melhor e começar a se afastar da turma que luta para não cair no Brasileirão.