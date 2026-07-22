As dificuldades que o Inter vai encontrar contra o Cruzeiro

DIFICULDADES — Não vai ser fácil.
Logo mais, no Beira-Rio, o Inter, assustado com a proximidade da zona da degola, recebe o Cruzeiro, que começou mal, reagiu e já sonha em incomodar os favoritos Flamengo e Palmeiras, num jogo dos mais complicados.
Apesar das dificuldades que não serão poucas, o Colorado precisa muito de um bom resultado para respirar melhor e começar a se afastar da turma que luta para não cair no Brasileirão.
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