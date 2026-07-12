Argentina mereceu chegar nas semifinais da Copa do Mundo

Foi bem merecido.
Com um a mais, a Argentina empatou em 1 a 1 contra a Suíça no tempo normal, sofreu, mas levou a melhor na prorrogação e está na semifinal da Copa do Mundo.
Agora é contra a Inglaterra, outra parada dura, mas nada impossível para quem não aceita sair de campo derrotado.
Perguntinha
Quem serão os finalistas da Copa?
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