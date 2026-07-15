Argentina chega à final da Copa por pura raça 

Seleção argentina enfrentará a Espanha pelo título. ROBERTO SCHMIDT / AFP

Não foi a primeira vez. Com a mesma raça de sempre, a Argentina está na grande final da Copa do Mundo, outra vez na condição de azarão, para enfrentar a Espanha, graças a bela e merecida vitória sobre a Inglaterra.

Uma façanha de Messi e sua turma, que largaram atrás do placar, mas não descansaram enquanto não reverteram o marcador, num jogo de completa superação.

O caldo engrossou

Verdade que é apenas um jogo, que tudo pode acontecer, mas não dá para negar que o favoritismo, domingo (19), na grande final da Copa do Mundo, é da Espanha.

Depois de despachar a França, os espanhóis confirmaram que possuem mais futebol do que todos os adversários na competição.

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