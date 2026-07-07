A teimosia que custou caro à Seleção

O técnico precisa descobrir um jogador que faça a diferença na hora boa e na hora ruim. Odd ANDERSEN / AFP

Falta meio-campo. Vários são os motivos apontados como responsáveis pela eliminação da Seleção, mas o maior deles reside na teimosia de Carlo Ancelotti em escalar dois volantes e um time sem a sempre indispensável figura do armador, do pensador, da qual todos os fortes candidatos não abrem mão.

Se quiser voltar a ter um time confiável, respeitado pelos rivais, é obrigatória a descoberta de um jogador que pise na bola, facilite a vida de todos os companheiros e que sempre faça a diferença na hora boa e na hora ruim.

Sobrou valentia

Num ambiente completamente adverso, a Inglaterra despachou o México, mesmo com um jogador a menos boa parte do segundo tempo, mas com uma raça pouco vista por uma seleção inglesa e cheia de bons jogadores.

Depois de passar pelo difícil vestibular, o time inglês agora terá pela frente a qualificada Noruega, que fez bonito contra o Brasil, está com o moral nas nuvens e será uma pedra enorme no sapato.

Foi um jogão

Até agora, nenhuma partida da Copa foi melhor do que Espanha e Portugal, que acabou com a classificação dos espanhóis, com um gol nos acréscimos.

Uma vitória para quem foi um pouco melhor o jogo inteiro e que deixa a certeza de que entrou no páreo do título.

Todo o cuidado é pouco

Ninguém discute o favoritismo da Argentina, logo mais contra o esforçado Egito, mas o jogo, pelo que se tem visto, está longe de ser um mamão com açúcar.

Mais uma vez, o time argentino vai enfrentar um adversário que mais se defende do que ataca e vai precisar, de novo, da genialidade de Messi.

Perguntinha

Ancelotti vai fazer uma Seleção qualificada?