Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Falta meio-campo
Opinião

A teimosia que custou caro à Seleção

Carlo Ancelotti insistiu em escalar dois volantes e deixou o time sem a figura do armador

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Adroaldo Guerra Filho

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS