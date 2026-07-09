A situação que parece não ter mais volta no Inter

Alan Patrick treinando pelo Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Considerado até meses atrás como o protagonista do elenco, capitão do time, o meia Alan Patrick virou, definitivamente, um reserva do grupo do técnico Paulo Pezzolano, quase sem nenhuma chance de voltar a ser titular do Inter.

A nova e desagradável situação pode provocar uma saída do camisa 10, que ainda se considera em condições de jogar em alto rendimento, que certamente vai procurar um lugar para estar dentro do campo e não na casamata.