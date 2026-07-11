A esperança do Grêmio para o amistoso contra o Cruzeiro

Luís Castro corre atrás de um substituto para Arthur. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Neste domingo, em Brasília, o Grêmio faz seu último teste antes de recomeçar no Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil, na esperança de jogar melhor futebol do que tem feito e, acima de tudo, achar a escalação ideal.

Preocupado com o desempenho do time, o técnico Luís Castro corre atrás de um substituto para Arthur e, também, de um sistema defensivo mais equilibrado, com capacidade de passar alguns jogos sem ser vazado.