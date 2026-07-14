A Copa possui um novo favorito na corrida pelo título

Freguês é freguês. Favorita da grande maioria, a França não andou nem perto do seu futebol e fez por merecer a derrota de 2 a 0 para a Espanha, que esbanjou vontade, bom futebol e não tomou conhecimento da adversária, como aconteceu nos últimos confrontos.
A grande e merecida vitória espanhola valeu a vaga na final e um muito provável título para a turma liderada por Lamine Yamal.
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