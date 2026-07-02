A arma brasileira para parar a Noruega de Haaland

Gabriel Magalhães possui fortes embates com Haaland ao longo da carreira. Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tudo ajuda. Até as paredes sabem que o grande e decisivo jogador da Noruega chama-se Haaland, um atacante de mão cheia, que não costuma perdoar os defensores adversários e tem planos de ser o goleador da Copa.

A vantagem brasileira atende pelo nome de Gabriel Magalhães. Um zagueiro técnico, pé esquerdo, acostumado a enfrentar o grandalhão atacante, o que pode ajudar o time do técnico Carlo Ancelotti na hora de defender.

Vai lotar o espetáculo

Restam muito poucos. Com quatro dias de antecedência, os ingressos normais, os chamados bilhetes comuns, como outras modalidades em espaços VIPs, estão esgotados para a decisão de domingo (5), entre Brasil e Noruega, em Nova Jersey.

Quem quiser assistir ao jogo entre brasileiros e noruegueses ainda tem duas opções no cardápio, ambas bem salgadas, completamente fora dos padrões brasileiros e que só afastam os menos abonados: R$ 23.450 e R$ 33.605.

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