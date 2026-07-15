A aposta que pode prejudicar o ataque do Inter

Foi o que restou. Enquanto vasculha o mercado atrás de um goleador, o Inter vai apostar todas as suas fichas em Alerrandro, que ainda está em débito com o torcedor e vai ganhar a chance de cumprir uma sequência para mostrar o que sabe e pode.
Aconteça o que acontecer, a direção colorada precisa encontrar um jeito de achar alguém para a função, sob pena de ter que improvisar em alguns jogos e perder pontos preciosos para quem precisa se afastar do perigo.
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