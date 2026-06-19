Vale mais do que parece

Turma de Ancelotti terá que apagar a má impressão deixada no empate contra Marrocos. MAURO PIMENTEL / AFP

Logo mais, na Filadélfia, a Seleção volta a campo, agora para enfrentar o frágil Haiti e não tem outra opção a não ser uma vitória, de preferência de goleada, para encaminhar sua classificação e seguir sonhando com o primeiro lugar do Grupo.

Além de atingir o principal objetivo, o jogo serve também para a turma de Carlo Ancelotti apagar a má impressão deixada no empate contra Marrocos, quando passou longe de ser competitivo, e se mostrar apto para brigar pelo título.

Mudanças

É mais do que certo. Ainda não se sabe quantas, mas a Seleção terá algumas alterações para o jogo de hoje, numa prova de que o técnico Carlo Ancelotti não gostou nada do que viu no empate contra Marrocos, quando fomos dominados e escapamos do pior.

Pelas notícias, Ibañez, Casemiro, Lucas Paquetá e Igor Thiago estão barrados do time, mas tudo indica que o comandante brasileiro vai seguir deixando Endrick no banco de reservas, o que não deixa de ser um grande erro.

Amostragem

Vai fazer bom papel. Longe de ter sido um espetáculo, a Colômbia mostrou qualidades na vitória sobre o frágil Uzbequistão, assumiu a liderança e ficou bem perto da classificação.

A pequena amostragem deixa a quase certeza que o time colombiano vai tirar o sono de alguns nesta Copa do Mundo.

Candidata

A chance é grande. Pelo que viu na vitória sobre a Croácia, quando merecia ter goleado sua rival, a Inglaterra é candidata forte ao caneco da Copa do Mundo.

O time do goleador Kane, muito entrosado, com bons reservas, joga uma bola redonda e objetivo, coisas que a maioria não mostrou.

Perguntinha

A Seleção vai golear o Haiti?