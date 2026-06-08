Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Dúvidas
Opinião

Quem ganhou pontos com Ancelotti na véspera da Copa do Mundo

Atacante está fazendo por merecer uma vaga como titular

Adroaldo Guerra Filho

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