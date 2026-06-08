Quem ganhou pontos com Ancelotti na véspera da Copa do Mundo

Deu para o gasto. Preocupada com a proximidade da Copa, a Seleção Brasileira encerrou os treinos contra o Egito, quando venceu por 2 a 1, poupou todos seus jogadores e, certamente, deixou algumas dúvidas na cabeça de Carlo Ancelotti.
Uma delas diz respeito ao menino Endrick, que entrou bem no jogo, fez o gol da vitória, deu trabalho para os defensores egípcios e tudo indica que ganhou preciosos pontos junto ao comandante do escrete.
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