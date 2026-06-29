Ganhou o jóquei. Num jogo dos mais complicados, um verdadeiro sufoco, a Seleção derrotou, de virada, o bem-arrumado Japão por 2 a 1, com uma atuação soberba do técnico Carlo Ancelotti, que fez trocas cirúrgicas, não cogitou a entrada de Neymar e manteve seu time organizado e convicto de que era possível sair da encrenca.
Com a eletrizante classificação, que teve gols de Casemiro e Martinelli, agora o Brasil aguarda por Costa do Marfim e Noruega, que se enfrentam nesta terça-feira (30) e o melhor seria uma vitória dos marfinenses.
Melhor
Ninguém se aproximou. Mais uma vez, a Seleção sentiu falta de individualidades e ficou, na maior parte do tempo, dependendo do inspirado Vini Jr., que teve uma atuação de muito boa qualidade e foi, de longe, o melhor jogador do time do técnico Carlo Ancelotti.
E quem também merece elogios é o menino Endrick, que entrou uma fogueira, lidou bem com a situação e deixou claro que merece mais chances, apesar da sua pouca idade.
Favorita
É dia de conferir a favorita. No fim da tarde, a França, que até agora jogou bem mais do que todos os outros, enfrenta a Suécia, com todas as chances de seguir adiante na Copa do Mundo.
Este é daqueles jogos em que o time francês terá mais posse de bola, as melhores chances de chegar ao gol adversário e tem tudo para outra demonstração de superioridade.
Aberto
Vale uma espiadinha. Quem gosta de jogo corrido, lances que chamam a atenção, vai gastar um tempinho na frente da televisão para assistir Costa do Marfim e Noruega, um jogo onde tudo pode acontecer.
Apesar de não ter jogo fácil, o melhor para o Brasil é uma classificação dos marfinenses.
Perguntinha
Quando a Seleção vai passar um jogo sem levar gol?
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