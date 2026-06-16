Por que a Seleção Brasileira está longe de agarrar o caneco

Serviu de alerta. Até as paredes sabem que a Seleção vai derrotar Haiti e Escócia e se classificar para a próxima fase, mas ficou claro no empate de sábado (13), contra Marrocos, que temos pouca bola para agarrar o caneco.
Na estreia da Copa, a Seleção se defendeu mal, criou nada e viveu de lampejos dos homens mais adiantados, o que prova que estamos sem coletivo e sem muitas individualidades.
O time de Carlo Ancelotti não viu a cor da bola, escapou da derrota e só poderá pensar em ser melhor do que foi se o comandante escalar o time sem Ibañez, Lucas Paquetá e Igor Thiago, todos fora de rotação.
Tomara que nestes dias de treinos o técnico Carlo Ancelotti encontre a solução para deixar o time brasileiro mais competitivo e em condições de enfrentar as paradas mais complicadas com chance de vitórias.
Perguntinha
Neymar vai enfrentar o Haiti?
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar.