Os reforços que o Inter precisa para o segundo semestre

Vai ser um sofrimento. Sem grana, sem crédito, o Inter precisa encontrar um jeito de reforçar o elenco para o segundo semestre, sob pena de ter que passar o tempo inteiro se preocupando com o rebaixamento no Brasileirão.
Para começo de conversa, o Colorado necessita de um goleiro, lateral-direito, zagueiros, atacantes de velocidade e um centroavante fazedor de gols.
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