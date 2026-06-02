Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Qualidade
Opinião

Os reforços que o Inter precisa para o segundo semestre

Colorado sofre com a falta de dinheiro, mas necessita, urgentemente, qualificar o grupo

Adroaldo Guerra Filho

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