Noruega está longe de ser um bicho-papão

Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 nesta terça-feira. PAUL ELLIS / AFP

Não vai ficar pior. Essa lesão sofrida pelo meio-campista Lucas Paquetá, que pode até tirá-lo do restante da Copa, não representa motivo de temor para a Seleção seguir na briga pelo hexa, pelas boas opções que o técnico Carlo Ancelotti tem para o lugar.

Nesta próxima decisão, o comandante poderá manter Endrick entre os titulares, escalar Danilo Santos para a função ou fazer qualquer outra escolha que não altere o favoritismo da Seleção no confronto decisivo contra a Noruega.

Comum

Dá para encarar. A Noruega, próxima adversária brasileira na Copa do Mundo, passou com dificuldades pela Costa do Marfim e mostrou que está muito longe de ser um bicho-papão, como deu a impressão antes do começo da disputa.

Claro que não é jogo jogado, que o time do técnico Carlo Ancelotti vai ter que continuar a sua evolução e que terá de fazer força, mas, em condições normais, o fim da linha dos animados noruegueses já tem dia e local marcados: domingo, em Nova Jersey.

Fracasso

Poucos esperavam. Com um sistema defensivo quase perfeito, o Paraguai segurou a poderosa Alemanha no tempo normal, na prorrogação e derrubou a favorita na disputa de pênaltis.

Todos os méritos para os paraguaios, que souberam lidar com o seu tamanho, e um grande fracasso para os alemães, que não conseguem montar um grande time.

Zebra

Pintou a zebra. Como já aconteceu na Copa de 2022, Marrocos está com cara de que vai tirar o sono de muita gente neste Mundial.

Sem craques, o time marroquino defende bem, ataca bem e tem chance de virar a grande surpresa.

Perguntinha

Quando Neymar vai entrar em campo?