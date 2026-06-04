Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Ofensivo
Opinião

Na hora da onça beber água será diferente

Carlo Ancelotti não vai poder insistir no esquema com quatro atacantes quando os confrontos forem complicados

Adroaldo Guerra Filho

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