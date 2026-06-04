Na hora da onça beber água será diferente

Não vai rolar. Apesar de ter utilizado quatro atacantes no último amistoso, o técnico Carlo Ancelotti não vai repetir a dose quando os jogos ficarem bem mais complicados na Copa do Mundo.
Nesta primeira fase, contra adversários nitidamente inferiores, é certo que o comandante vai insistir no mesmo formato ofensivo, mas na hora da onça beber água tudo será muito diferente.
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