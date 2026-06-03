Inter só tem um caminho para viver dias mais calmos

Torcida espera que o Inter repita única grande atuação do ano, que foi contra o Vasco. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A tarefa não é fácil. Até as paredes sabem que o Inter tem um grupo de pouca qualidade e que só vai viver dias mais calmos se conseguir negociar jogadores e acertar a mão nas inevitáveis contratações.

O grande problema reside em dois detalhes que fazem toda a diferença: falta de dinheiro e de crédito na praça para buscar reforços e saldar as dívidas quando as coisas melhorarem.