Inter só tem um caminho para viver dias mais calmos

A tarefa não é fácil. Até as paredes sabem que o Inter tem um grupo de pouca qualidade e que só vai viver dias mais calmos se conseguir negociar jogadores e acertar a mão nas inevitáveis contratações.
O grande problema reside em dois detalhes que fazem toda a diferença: falta de dinheiro e de crédito na praça para buscar reforços e saldar as dívidas quando as coisas melhorarem.
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