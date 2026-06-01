Inter deve agradecer aos céus pelo placar contra o Bragantino

Bragantino venceu o Inter por 3 a 1 pelo Brasileirão. Ari Ferreira / Bragantino/Divulgação

Até ficou baratinho. Sem Bernabei, com o resto do time jogando bulhufas, o Inter levou 3 a 1 do Bragantino neste domingo (31) e deve levantar as mãos para o céu para agradecer por não ter levado muito mais gols em Bragança Paulista.

Esta derrota decepcionante deixou o Colorado, outra vez, na porta da zona de rebaixamento, com uma tabela pesada pela frente e chance alta de voltar, em breve, a frequentar o grupo dos piores da competição.

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