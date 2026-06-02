Grêmio deve se preparar para as perdas que estão por vir

Vai ficar pior. Tudo indica que o Grêmio ficará, nesta janela, sem Viery e Gabriel Mec, que se destacaram no primeiro semestre e entraram nos planos dos compradores estrangeiros.
Sem o direito de dizer não pela falta de dinheiro, o Tricolor aguarda as propostas para negociar e utilizar parte do dinheiro para reforçar o fraco elenco atual, que não está na briga do Z-4 por acaso.
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