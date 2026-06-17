Foi só o barulho das asas 

Neymar treinou com a Seleção Brasileira pela primeira vez desde a convocação. Mauro Pimentel / AFP

Foi só barulho de asas. Apesar de ter realizado seu primeiro treino de chuteiras, com os seus companheiros nesta quarta-feira (17), a notícia é de que Neymar está vetado do jogo desta sexta-feira (19), contra o Haiti, quando só um resultado, preferencialmente com goleada, interessa.

Pelas notícias que chegam, o camisa 10 ainda precisa de mais alguns dias de treinos, de chuteiras, com lances de jogo, para ganhar a completa liberação dos médicos e entrar nos planos do técnico Carlo Ancelotti.

Não falta poder de fogo

Quem entra, quem sai, ainda não se sabe, mas para o jogo contra Haiti está confirmado que a Seleção volta a ter quatro atacantes e apenas dois homens de marcação, o que é uma prova de que vamos atacar e buscar o gol o tempo inteiro.

Em um jogo desses, contra um adversário frágil, o time brasileiro está proibido de falhar na parte ofensiva, tentar vencer com goleada, tudo para encaminhar a classificação e o primeiro lugar no Grupo C.