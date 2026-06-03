É melhor tirar o cavalinho da chuva, torcedor gremista

Torcedores do Grêmio pedem mudanças no clube para o segundo semestre. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Não muda nada. Se alguém cogitava a demissão do técnico Luís Castro, pela péssima posição na tabela, pelo pouco futebol apresentado em todos os jogos, pode tirar o cavalinho da chuva.

A direção gremista aposta na manutenção do trabalho. Acredita que tudo vai ser muito melhor após a parada da Copa e com a chegada de reforços, tão necessários pelo que se viu até agora.