A vitória que todos já sabiam que aconteceria

Já era esperado. Contra o pior dos candidatos da Copa, a Seleção fez o que tinha de fazer: tomou conta do jogo, goleou o Haiti, assumiu a ponta da tabela e encaminhou o primeiro lugar. O 3 a 0 deixou o torcedor mais animado do que estava.
Agora falta mais um jogo para passar de fase, contra a Escócia, na quarta-feira (24), quando o técnico Carlos Ancelotti pode dar folga para alguns titulares e colocar em campo a dupla que os brasileiros mais querem ver: Neymar e Endrick.
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