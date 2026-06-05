A terrível e possível saída de um jogador do Inter

Mudou tudo. Visto como um lateral mediano, cheio de dificuldades para marcar, o argentino Bernabei virou o jogador mais valorizado desde que ganhou a nova função de meio-campo no time de Paulo Pezzolano.
O crescimento foi tanto que, nas últimas semanas, o que mais se fala nas bandas do Beira-Rio é sobre uma provável venda do gringo, o que não seria nada bom para quem vai ter mais dificuldades no Brasileirão.
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