Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Reforço? 
Opinião

A procura que escancara o pessimismo do Grêmio por Arthur 

Tricolor sabe da dificuldade em manter o meio-campista e buscou informações sobre Mandaca, do Juventude

Adroaldo Guerra Filho

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