A procura que escancara o pessimismo do Grêmio por Arthur 

Pode dar samba. Enquanto espera pela chegada de propostas por Viery e Gabriel Mec, o Grêmio pesquisa o mercado atrás de reforços, na tentativa de ter um time mais competitivo e vencedor no segundo semestre.
Um dos nomes cogitados é o de Mandaca, do Juventude, que costuma fazer o conhecido área a área, e mostra o pessimismo do Tricolor em relação a permanência de Arthur.
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