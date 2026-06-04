A difícil e incerta permanência de Arthur no Grêmio

Arthur tem contrato até o final de julho com o Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio

Ficou bem difícil. A Juventus não estrega de graça, o Grêmio não tem dinheiro, tudo será bem complicado para a permanência de Arthur no plantel tricolor após o final do empréstimo.

Sentindo que a situação não é nada fácil, o dono da Arena até já incluiu na sua lista de reforços nesta janela um volante, que custe bem menos, ganhe muito menos e possa resolver o problema.

Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar