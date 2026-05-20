Weverton tem muita chance de virar o primeiro reserva de Alisson na Copa

Weverton foi convocado por Ancelotti para a Copa do Mundo. André Ávila / Agencia RBS

Foi bem merecido.

A convocação do goleiro Weverton veio em muito boa hora para quem tem carregado o time nas costas, com defesas espetaculares e liderança entre os seus companheiros.

Pelo excelente momento que está vivendo, o camisa 1 do Grêmio tem muita chance de virar o primeiro reserva de Alisson e ser aproveitado pelo técnico Carlo Ancelotti nos jogos da Copa.