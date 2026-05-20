Weverton tem muita chance de virar o primeiro reserva de Alisson na Copa

Foi bem merecido.
A convocação do goleiro Weverton veio em muito boa hora para quem tem carregado o time nas costas, com defesas espetaculares e liderança entre os seus companheiros.
Pelo excelente momento que está vivendo, o camisa 1 do Grêmio tem muita chance de virar o primeiro reserva de Alisson e ser aproveitado pelo técnico Carlo Ancelotti nos jogos da Copa.
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