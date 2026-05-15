Vitória deixa o Grêmio muito mais animado para encarar o Bahia

Aconteceu o esperado.
Com muito mais qualidade, o Grêmio aplicou um 3 a 0 no Confiança, garantiu vaga na próxima fase da Copa do Brasil e embolsou os nada desprezíveis R$ 3 milhões de prêmio.
Uma vitória fácil, tranquila, com dois gols de Braitwhie, outro de Willian, que deixa o Tricolor muito mais animado para encarar o Bahia e sair da zona da morte do Brasileirão.
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