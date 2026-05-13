Uma vitória esperada do Inter, mas longe de ser convincente

Inter venceu, mas teve sérios problemas defensivos. Renan Mattos / Agencia RBS

Missão cumprida.

Em casa, contra um adversário frágil, com uma vantagem que não era pequena, o Inter derrotou o mineiro Athletic e se garantiu na próxima fase da rentável Copa do Brasil.

Uma vitória esperada, mas longe de ser convincente, com falhas defensivas, algumas atuações sofríveis e que mostra com toda a clareza que o time de Paulo Pezzolano ainda é inconfiável.