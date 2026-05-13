Uma vitória esperada do Inter, mas longe de ser convincente

Missão cumprida.
Em casa, contra um adversário frágil, com uma vantagem que não era pequena, o Inter derrotou o mineiro Athletic e se garantiu na próxima fase da rentável Copa do Brasil.
Uma vitória esperada, mas longe de ser convincente, com falhas defensivas, algumas atuações sofríveis e que mostra com toda a clareza que o time de Paulo Pezzolano ainda é inconfiável.
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