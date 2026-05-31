Uma derrota preocupante do Grêmio

Desandou a maionese. Com a mesma bolinha de quase sempre, o Grêmio saiu na frente, mas viu o Corinthians marcar três vezes e dominar o jogo na frente de mais de 43 mil torcedores que vaiaram o Tricolor ao final da partida neste sábado (30).
Uma derrota preocupante para quem tem um time muito fraco, que vai perder jogadores na janela e que aparenta só ter um desafio: fugir do Z4 neste Brasileirão.
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