Tomara que essa decisão de Pezzolano ajude Alan Patrick a recuperar sua melhor forma

Camisa 10 do Inter caiu assustadoramente de produção. Duda Fortes / Agencia RBS

Virou reserva.

Pelas últimas escalações do técnico Paulo Pezzolano, o habilidoso Alan Patrick, que caiu assustadoramente de produção, não é mais titular do Inter nem nos jogos dentro do Beira-Rio.

Tomara que esta justa medida tomada pelo comandante sirva para o camisa 10 recuperar sua melhor forma física, o seu melhor futebol e ajudar o Inter nas duras batalhas do segundo semestre.