Time recheado de reservas não tira o favoritismo do Inter nesta noite

Técnico Paulo Pezzolano vai mandar a campo um time alternativo. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Vale caneco.

Logo mais, no Bento Freitas, Brasil de Pelotas e Inter decidem quem leva para casa a taça destinada ao campeão da Recopa Gaúcha, que vale muito para quem perde a grande final.

Como se imaginava, o técnico Paulo Pezzolano vai mandar a campo um time recheado de reservas, o que não tira do Colorado o favoritismo e a chance de ganhar títulos, por menor que eles sejam.