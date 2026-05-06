Time recheado de reservas não tira o favoritismo do Inter nesta noite

Vale caneco.
Logo mais, no Bento Freitas, Brasil de Pelotas e Inter decidem quem leva para casa a taça destinada ao campeão da Recopa Gaúcha, que vale muito para quem perde a grande final.
Como se imaginava, o técnico Paulo Pezzolano vai mandar a campo um time recheado de reservas, o que não tira do Colorado o favoritismo e a chance de ganhar títulos, por menor que eles sejam.
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