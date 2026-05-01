Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Sem confiança
Opinião

Tem jogador fora de rota no Grêmio

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Adroaldo Guerra Filho

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