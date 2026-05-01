Tem jogador fora de rota no Grêmio

O campo está pedindo. Quem viu as atuações do atacante Tetê certamente vai concordar que ele está fora da rota e faz por merecer as críticas e vaias que tem recebido da grande maioria dos torcedores.
Alguma coisa está acontecendo com o jogador, que parece acima do peso, sem nenhuma confiança.
Ele merece ser preservado para o seu próprio bem e para evitar bronca ao técnico Luís Castro.
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