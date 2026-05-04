Segue o jejum do Grêmio

Grêmio ficou no empate em 0 a 0 com o Athletico-PR. Igor Barrankievicz / Grêmio/Divulgaçao

Segue o jejum.

Num jogo em que teve um jogador a mais por quase uma hora, o Grêmio começou e terminou com três zagueiros, só teve poucas chances no final e perdeu a chance de derrotar o Athletico-PR.

O empate sem gols na Arena da Baixada manteve o time do técnico Luís Castro nas proximidades da zona mais odiada da tabela e nada menos do que 100 dias sem conseguir vencer fora de casa.

Perguntinha

Tetê recuperou seu futebol?