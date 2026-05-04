Segue o jejum do Grêmio

Segue o jejum.
Num jogo em que teve um jogador a mais por quase uma hora, o Grêmio começou e terminou com três zagueiros, só teve poucas chances no final e perdeu a chance de derrotar o Athletico-PR.
O empate sem gols na Arena da Baixada manteve o time do técnico Luís Castro nas proximidades da zona mais odiada da tabela e nada menos do que 100 dias sem conseguir vencer fora de casa.
Perguntinha
Tetê recuperou seu futebol?
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