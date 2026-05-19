Quatro jogadores do Flamengo na Seleção Brasileira é um tremendo exagero

Italiano anunciou a convocação para a Copa após cerimônia no Museu do Amanhã. Mauro PIMENTEL / AFP

Tem gente demais.

A lista de Carlo Ancelotti, além da convocação de Neymar, teve outras surpresas e nisso se inclui os quatro jogadores do Flamengo.

Verdade que o Mengão tem um belo elenco, mas Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá juntos, é um tremendo exagero.

Recado

Depende dos treinos.

Na coletiva, todos queriam saber se Neymar será titular ou reserva e o técnico da Seleção avisou que tudo vai depender dos preparativos.

Por enquanto, parece que o craque santista vai sentar no banco e entrar em campo quando o sapato apertar.

Perguntinha

Com Neymar aumenta a chance da Seleção?